В Самаре Монастырские ворота после реставрации оказались под угрозой разрушения

После революции в 1930-е годы обитель закрыли и большую часть зданий разобрали. В частности, кирпичи от разобранного Никольского собора использовались для строительства фабрики-кухни завода имени Масленникова, а на фундаменте храма возвели школу № 16. До настоящего времени от комплекса сохранились ворота и ряд строений (келейный корпус и бывшая трапезная на Осипенко).