У «Клиники сердца» Яна Габинского арестовали счета

При этом у учреждения есть еще и кредит на 400 миллионов рублей, но из-за того, что обязательства по нему не исполнялись, сумма выросла еще на 20 миллионов рублей. Также в иске упоминается, что «Клиника сердца» пытается вывести активы. Ранее сообщалось, что ее выставили на продажу за 1 миллиард рублей.