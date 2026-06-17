Принудительное обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе

«Происходит принудительное обрушение элементов кровли, контролируемое, чтобы сбросить то, что может упасть сотрудникам на голову. Дальше они по плану должны спуститься на предметный план, на ту часть, которая не упала в результате пожара, но пострадала», — рассказал Смородкин.