Принудительное обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе

«Происходит принудительное обрушение элементов кровли, контролируемое, чтобы сбросить то, что может упасть сотрудникам на голову. Дальше они по плану должны спуститься на предметный план, на ту часть, которая не упала в результате пожара, но пострадала», — рассказал Смородкин.
По его информации, внутри здания сохраняется угроза обрушения некоторых конструкций, которые пострадали в огне. На месте разбора завалов работают альпинисты, спасатели, специалисты из различных организаций, волонтеры.
Директор музея отметил, что работы будут проводиться «точно не один день и не два». После их завершения сотрудники музея смогут работать на месте и извлекать пострадавшие экспонаты.
10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия — Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции — копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.