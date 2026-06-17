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Крымчанина приговорили к 17 годам за поддержку украинской армии

За несколько лет мужчина перевел ВСУ порядка 280 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красногвардейского района Крыма приговорен к 17 годам лишения свободы за финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.

Мужчина на протяжении нескольких лет переводил деньги на банковские счета и фонды в интересах вооруженных сил Украины. Общая сумма переводов составила около 280 тысяч рублей.

Верховный суд республики приговорил мужчину к 17 годам строгого режима и ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.

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