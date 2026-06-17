Алексей Текслер выразил соболезнования после обстрела автобуса под Брянском

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил соболезнования председателю облисполкома Гомельской области Ивану Крупко и жителям Белоруссии, а также главе Брянской области Егору Ковальчуку в связи с обстрелом ВСУ автобуса с детской футбольной командой.
При атаке погибла женщина, шестеро человек ранены, включая четырех детей. Автобус ехал из Белоруссии в Геленджик.
«От себя лично и всех жителей Челябинской области выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией на территории Брянской области. Это чудовищное преступление. Нанесен удар по автобусу с детьми, мирными, ни в чем не повинными людьми. Искренние слова поддержки — родственникам погибшей женщины. Сил и стойкости семьям пострадавших», — сказал Алексей Текслер.
Губернатор также подчеркнул, что регион готов оказать всю возможную помощь со своей стороны.