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«Чернота над Родиной-матерью»: дым от горящей свалки окутал Мамаев курган в Волгограде

Сегодня, 17 июня, пожарные расчеты тушили горящую свалку в.

Сегодня, 17 июня, пожарные расчеты тушили горящую свалку в Краснооктябрьском районе Волгограда. Очевидцы выложили кадры пожарища, сделанные из окна пассажирского автобуса в районе остановки «Менделеева», в социальных сетях.

Черные клубы дыма, которые поднялись над Мамаевым курганом, были видны и из других районов города.

— Вблизи Мамаева кургана что-то горит. Родину-мать за дымом почти не видно, одна чернота, — сообщили информагентству местные жители.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в Краснооктябрьского района поступило в оперативные службы в 14:46 мск. Горел мусор на площади 300 кв.м. В 15:06 мск возгорание было локализовано.

Видео: Волгоград / МАКС.

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