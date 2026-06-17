В публичной реабилитации нацизма уличили нижегородца

По данным следствия, в отношении фигуранта СУ СК России по Нижегородской области возбудило сразу четыре уголовных дела. Сейчас с мужчины взята подписка о невыезде, а правоохранители продолжают выявлять другие возможные эпизоды его незаконной деятельности.