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В публичной реабилитации нацизма уличили нижегородца

Сейчас с мужчины взята подписка о невыезде, а правоохранители продолжают выявлять другие возможные эпизоды его незаконной деятельности.

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с представителями ЦПЭ ГУ МВД пресекли противоправные действия местного жителя, который занимался публичной реабилитацией нацизма. Об этом проинформировало региональное управление ФСБ.

В интернете мужчина систематически публиковал высказывания, в которых отвергал доказанные Нюрнбергским процессом (1945−1946 гг.) факты о преступлениях нацистских военных против человечности, совершённых в годы Второй мировой войны.

По данным следствия, в отношении фигуранта СУ СК России по Нижегородской области возбудило сразу четыре уголовных дела. Сейчас с мужчины взята подписка о невыезде, а правоохранители продолжают выявлять другие возможные эпизоды его незаконной деятельности.

Ранее нижегородские полицейские задержали подозреваемого в реабилитации нацизма.