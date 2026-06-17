В публичной реабилитации нацизма уличили нижегородца

В интернете мужчина систематически публиковал высказывания, в которых отвергал доказанные Нюрнбергским процессом (1945−1946 гг.) факты о преступлениях нацистских военных против человечности, совершённых в годы Второй мировой войны.
По данным следствия, в отношении фигуранта СУ СК России по Нижегородской области возбудило сразу четыре уголовных дела. Сейчас с мужчины взята подписка о невыезде, а правоохранители продолжают выявлять другие возможные эпизоды его незаконной деятельности.
Ранее нижегородские полицейские задержали подозреваемого в реабилитации нацизма.