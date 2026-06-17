Военкор Коц оценил цели атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми

Атака украинского беспилотника на автобус с юными спортсменами из Белоруссии в Брянской области может быть попыткой Киева спровоцировать Минск на вступление в вооруженный конфликт. Такое мнение в своем материале высказал военный корреспондент Александр Коц.
Ранее стало известно, что дрон-камикадзе самолетного типа атаковал в Брянской области автобус с детской футбольной командой, следовавший из Гомеля в Геленджик. В результате удара погибла женщина-сопровождающая, еще семь человек получили ранения.
Военкор выделил три версии случившегося:
- оператор атаковал случайную цель из-за разряда батареи дрона;
- система ИИ ошиблась и приняла автобус за военную технику;
- либо это был сознательный удар по мирным гражданам ради провокации.
«Голубая мечта Украины — втянуть Белоруссию в войну. Открытие второго фронта вынудит Россию перебрасывать войска на новое направление для защиты союзника, что ослабит ее давление на ВСУ на других участках фронта», — отмечает Коц.
По мнению автора, расширение зоны конфликта сорвет мирные инициативы и может втянуть в противостояние Польшу и страны Балтии. Кроме того, боевые действия могут стать прикрытием для заброски в Белоруссию вооруженной оппозиции при поддержке Запада.