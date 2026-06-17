Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Коц оценил цели атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми

Военный корреспондент Александр Коц проанализировал атаку украинского БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Журналист высказал три версии случившегося и объяснил, почему Киев пытается спровоцировать Минск.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Атака украинского беспилотника на автобус с юными спортсменами из Белоруссии в Брянской области может быть попыткой Киева спровоцировать Минск на вступление в вооруженный конфликт. Такое мнение в своем материале высказал военный корреспондент Александр Коц.

Ранее стало известно, что дрон-камикадзе самолетного типа атаковал в Брянской области автобус с детской футбольной командой, следовавший из Гомеля в Геленджик. В результате удара погибла женщина-сопровождающая, еще семь человек получили ранения.

Военкор выделил три версии случившегося:

  • оператор атаковал случайную цель из-за разряда батареи дрона;
  • система ИИ ошиблась и приняла автобус за военную технику;
  • либо это был сознательный удар по мирным гражданам ради провокации.

«Голубая мечта Украины — втянуть Белоруссию в войну. Открытие второго фронта вынудит Россию перебрасывать войска на новое направление для защиты союзника, что ослабит ее давление на ВСУ на других участках фронта», — отмечает Коц.

По мнению автора, расширение зоны конфликта сорвет мирные инициативы и может втянуть в противостояние Польшу и страны Балтии. Кроме того, боевые действия могут стать прикрытием для заброски в Белоруссию вооруженной оппозиции при поддержке Запада.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше