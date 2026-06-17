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Путин поручил помочь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области белорусам

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Sputnik.by

«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта», — сказал Песков.

В среду днем стало известно, что ВСУ дронами атаковали автобус в Брянской области. В автобусе находилось 44 пассажира, в том числе 28 детей из футбольного клуба Речицы. Они направлялись в Геленджик на отдых. В результате атаки одна женщина погибла, семь человек госпитализированы в разные больницы Брянского региона, в том числе пятеро детей. Они получили осколочные ранения.

Для оказания помощи пострадавшим из Беларуси в Брянскую область выехали три бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС.

Министр здравоохранения республики Александр Ходжаев заявил, что белорусское ведомство по факту произошедшего поддерживает контакт с российским Минздравом, а также с департаментом здравоохранения Брянской области.

Он сообщил, что из Минска в Брянск направлены специалисты республиканского уровня — анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, а также специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы. Возглавляет группу первый замминистра здравоохранения Елена Богдан.

«В случае принятия решения о транспортировке наших граждан готов вертолет медицинской службы для выполнения задачи», — отмечал Ходжаев.

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