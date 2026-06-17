Путин поручил помочь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области белорусам

В среду днем стало известно, что ВСУ дронами атаковали автобус в Брянской области. В автобусе находилось 44 пассажира, в том числе 28 детей из футбольного клуба Речицы. Они направлялись в Геленджик на отдых. В результате атаки одна женщина погибла, семь человек госпитализированы в разные больницы Брянского региона, в том числе пятеро детей. Они получили осколочные ранения.