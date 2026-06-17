В Волжском 15 лет колонии грозит пенсионерке за убийство бывшего мужа топором

В Волгоградской области перед Волжским городским судом предстанет 68-летняя женщина, которая в гневе убила 71-летнего бывшего мужа топором. Орудие она достала из погреба, а потом несколько раз ударила им экс-супруга по голове. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.