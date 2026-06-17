В Перми сотрудник МЧС в свой выходной предотвратил пожар в доме

Сотрудник МЧС предотвратил пожар в доме в Прикамье в свой выходной, сообщает пресс-служба ведомства.
15 июня в доме на улице Черняховского началось сильное задымление. Это заметил сотрудник 57 пожарно-спасательной части Иван Кузнецов. В этот день он был на выходном, но не мог не среагировать на опасную ситуацию.
«Осознавая, что счёт идёт на минуты, он самостоятельно зашёл в задымлённую квартиру, оперативно установил причину возгорания — оставленную без присмотра кастрюлю на газовой плите. Мгновенно устранил опасность, не допустив пожара и распространения огня», — рассказали в МЧС Прикамья.
Благодаря чётким действиям спасателя удалось сохранить не только имущество жильцов, но и жизни и здоровье людей.
Хозяйка квартира передала слова благодарности Ивану через обращение на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.