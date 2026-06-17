Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле прокомментировали удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Кремль расценил удар украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области как теракт. Президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко экстренно помочь пострадавшим.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Белтелерадиокомпания

Атака украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой в Брянской области является террористическим актом киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Владимир Путин созвонился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и поручил экстренно оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

«Владимир Путин поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», — рассказал Песков.

Ранее губернатор региона Егор Ковальчук сообщил, что украинский БПЛА самолетного типа нанес удар по автобусу, перевозившему юных спортсменов из белорусского Гомеля в Геленджик.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше