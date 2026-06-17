В Кремле прокомментировали удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Атака украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой в Брянской области является террористическим актом киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что Владимир Путин созвонился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и поручил экстренно оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
«Владимир Путин поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», — рассказал Песков.
Ранее губернатор региона Егор Ковальчук сообщил, что украинский БПЛА самолетного типа нанес удар по автобусу, перевозившему юных спортсменов из белорусского Гомеля в Геленджик.