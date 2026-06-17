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Ходжаев: пострадавшие при ударе БПЛА белорусы получили минно-взрывные травмы

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Пострадавшие при атаке украинского дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области получили минно-взрывные травмы, заявил журналистам глава Минздрава Беларуси Александр Ходжаев, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Корреспондент Sputnik задал вопрос, какой характер ранений у пострадавших белорусов.

«Это минно-взрывная травма», — сказал Ходжаев.

Он уточнил, что один ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации, ему оказывают всю необходимую помощь.

Министр держит ситуацию на личном контроле, ведомство будет постоянно информировать о состоянии пострадавших.

«Любая информация, которая будет дополняться, сразу будет доводиться до сведения наших граждан», — добавил глава ведомства.

Для оказания помощи пострадавшим в Брянскую область в сопровождении ГАИ и МЧС выехали три реанимационные бригады и 11 специалистов различных медицинских направлений.

В среду стало известно о том, что беспилотник ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой, которая ехала из Гомельской области в Геленджик на отдых. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду.

По данным СК России, в автобусе находилось 44 пассажира, из них 28 юных спортсменов.

По уточненным данным, в больницы Брянской области госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести.

СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу. МИД республики решительно осудил атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми. Ведомство требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

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