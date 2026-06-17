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Побежала на крики о помощи: сотрудница УФСИН спасла женщину с инсультом во время прогулки у храма в Самаре

Сотрудница УФСИН спасла самарчанку с инсультом, которой стало плохо у храма.

Источник: УФСИН по Самарской области

Жительница Самары спасла женщину, которой стало плохо на территории храма в честь Святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщает УФСИН по Самарской области.

«У женщины были признаки инсульта. Инспектор отделения комплектования и прохождения службы отдела кадров Ольга Джиоева оказала ей первую помощь», — рассказали в пресс-службе.

После окончания молебна Ольга вместе с близкими пошла прогуляться к пруду. В какой-то момент она услышала крики о помощи и сразу же поспешила к женщине, у которой наблюдались признаки инсульта.

Сотрудница УФСИН быстро среагировала: оценила состояние пострадавшей, вызвала скорую медицинскую помощь, оказала первую помощь и контролировала ее состояние до прибытия медиков.

Отмечается, что благодаря своевременным и грамотным действиям женщину удалось спасти. Ее своевременно госпитализировали в больницу, после лечения она пошла на поправку.