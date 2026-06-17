Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. Суд в Севастополе вынес приговор 41-летнему местному жителю, причинившему тяжкий вред здоровью супруги. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Источник: РИА "Новости"

Преступление было совершено в сентябре 2025 года в доме по улицу Василия Жукова в Балаклавском районе Севастополя. По версии следствия, у мужчины из-за образования кредиторской задолженности возникла ссора с супругой. Он избил женщину, а затем нанес удар кухонным ножом. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.

«Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», — рассказали в надзорном ведомстве.

Балаклавский районный суд Севастополя приговорил злоумышленника к 2 годам колонии общего режима. В силу приговор еще не вступил.

Ранее сообщалось, что в России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. При этом на 7% сократилось число преступлений против личности, в том числе на 11% — убийств и покушений на убийство.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше