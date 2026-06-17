Севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту

Преступление было совершено в сентябре 2025 года в доме по улицу Василия Жукова в Балаклавском районе Севастополя. По версии следствия, у мужчины из-за образования кредиторской задолженности возникла ссора с супругой. Он избил женщину, а затем нанес удар кухонным ножом. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.
«Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», — рассказали в надзорном ведомстве.
Балаклавский районный суд Севастополя приговорил злоумышленника к 2 годам колонии общего режима. В силу приговор еще не вступил.
Ранее сообщалось, что в России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. При этом на 7% сократилось число преступлений против личности, в том числе на 11% — убийств и покушений на убийство.