Севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту

Преступление было совершено в сентябре 2025 года в доме по улицу Василия Жукова в Балаклавском районе Севастополя. По версии следствия, у мужчины из-за образования кредиторской задолженности возникла ссора с супругой. Он избил женщину, а затем нанес удар кухонным ножом. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.