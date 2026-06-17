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Набросились втроем и отобрали рюкзак с 9 млн рублей: суд вынес приговор по делу о нападении на предпринимателя в Тольятти

Тольяттинца осудили за разбойное нападение на предпринимателя с 9 млн в рюкзаке.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти вынесли приговор 28-летнему местному жителю. Его признали виновным в разбойном нападении на предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все случилось 23 ноября 2023 года в подъезде жилого дома в Автозаводском районе Тольятти. Трое мужчин напали на предпринимателя, у которого при себе были сумка с документами и рюкзак с 9 млн рублей (деньги принадлежали ему и его четверым компаньонам по бизнесу). Преступники около 25 раз ударили свою жертву, отняли у него вещи и пустились наутек. Тольяттинец попытался догнать их, но один из разбойников направил на него пистолет и пригрозил расправой.

Преступников объявили в федеральный розыск. В августе 2025 года один из них был задержан. Мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. Этим летом он предстал перед судом. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей. Что касается двух подельников тольяттинца, то уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.