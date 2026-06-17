Набросились втроем и отобрали рюкзак с 9 млн рублей: суд вынес приговор по делу о нападении на предпринимателя в Тольятти

Все случилось 23 ноября 2023 года в подъезде жилого дома в Автозаводском районе Тольятти. Трое мужчин напали на предпринимателя, у которого при себе были сумка с документами и рюкзак с 9 млн рублей (деньги принадлежали ему и его четверым компаньонам по бизнесу). Преступники около 25 раз ударили свою жертву, отняли у него вещи и пустились наутек. Тольяттинец попытался догнать их, но один из разбойников направил на него пистолет и пригрозил расправой.