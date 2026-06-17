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Житель Омской области открыл стрельбу по соседям и полиции

Пенсионер из села Большие Уки Омской области открыл огонь по соседям, а затем обстрелял наряд полиции. Злоумышленник задержан Росгвардией, ему грозит до 20 лет тюрьмы за посягательство на жизнь сотрудников правопорядка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Омской области возбуждено уголовное дело против 63-летнего жителя села Большие Уки, который обстрелял дом соседей, а затем открыл огонь по прибывшим на вызов сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 16 июня подозреваемый на почве давней ссоры обстрелял из ружья окна соседей. Испуганные жильцы сразу вызвали полицию.

«По версии следствия, подозреваемый произвел из огнестрельного оружия несколько выстрелов в сторону прибывших по вызову сотрудников полиции, а также по окнам соседнего дома», — рассказали в ведомстве.

В результате стрельбы никто не пострадал. Стрелка задержали при поддержке бойцов Росгвардии. При обыске в его доме силовики изъяли ружье и карабин.

Дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь полицейских. Следствие требует ареста фигуранта, которому грозит до 20 лет лишения свободы.