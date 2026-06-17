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Мэр Нижнего возмущён атакой ВСУ на детей из братского Гомеля под Брянском

«Как и всегда — Нижний Новгород с вами», — обратился Юрий Шалабаев к белорусам.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев потрясён трагедией в Брянской области, где дроны ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля — города‑побратима Нижнего Новгорода.

Мыслями о случившемся мэр Нижнего поделился в соцсетях.

Из-за атаки погиб один взрослый, четверо детей пострадали, в том числе двое — тяжело.

«Мы с болью смотрим на фото разбитого автобуса, молимся о выздоровлении всех пострадавших и желаем сил пережить утрату семье погибшей», — написал Юрий Шалабаев. Мэр подчеркнул, что Нижний Новгород связывают с Гомелем и всей Беларусью прочные узы — отношения, построенные на братстве, взаимном уважении и готовности поддержать друг друга. И в этот тяжёлый момент Нижний Новгород, как и всегда, рядом.

Ранее БПЛА сбили над Нижегородской областью днем 16 июня.

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