В МВД предупредили об опасности игровых онлайн-чатов для детей

Под предлогом бесплатного получения игровой валюты преступники просят ребенка выполнить ряд заданий. В частности, злоумышленники могут потребовать прислать скриншоты экрана телефона родителей. Таким образом мошенники выясняют, приложения каких банков установлены на устройстве.
В дальнейшем преступники пытаются узнать номер телефона и коды из СМС-сообщений. В некоторых случаях они убеждают ребенка самостоятельно войти в мобильный банк родителей и перевести денежные средства на сторонние счета.
Чтобы минимизировать риски, ведомство рекомендует родителям создать на устройствах детский профиль или установить функции родительского контроля. Также эксперты советуют включить запрет на установку приложений из неизвестных источников и настроить подтверждение загрузки программ паролем.
Дополнительной мерой защиты является активация двухфакторной аутентификации в онлайн-банках, почтовых сервисах и на других ресурсах. В УБК МВД подчеркнули, что важно не предоставлять детям свободный доступ к смартфонам, на которых установлены финансовые приложения.
В МВД 13 июня рассказали, что мошенники стали вовлекать подростков в преступления через «синдром пионера». Когда звонит мошенник и говорит, что нужно выполнить задание от органов безопасности или полиции, у ребенка срабатывает «рефлекс помощи государству».