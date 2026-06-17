В МВД предупредили об опасности игровых онлайн-чатов для детей

В МВД 13 июня рассказали, что мошенники стали вовлекать подростков в преступления через «синдром пионера». Когда звонит мошенник и говорит, что нужно выполнить задание от органов безопасности или полиции, у ребенка срабатывает «рефлекс помощи государству».