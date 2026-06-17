Посетителей ТРК «Семь звёзд» экстренно эвакуировали в Волгограде

Посетители торгово-развлекательного центра «Семь звёзд» были вынуждены срочно покинуть его в связи с экстренной эвакуацией в среду, 17 июня.
Горожане рассказывают, что объяснять причину происходящего им не стали. А вывели из здания настолько быстро, что они не успели даже забрать свои вещи.
«Мы стояли на улице минут 10, а когда вернулись в игровую комнату, куда я привела ребёнка на праздник, он оказался закрыт», — цитирует одну из посетительниц ТРЦ v1.ru.
По словам очевидцев, в помещении возле фудкорта чувствовался запах гари. Однако откуда он доносился непонятно. В экстренных службах происшествие пока не комментируют.
Ранее поликлиники и больницы Волгограда массово эвакуировали 8 июня.