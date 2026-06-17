Уголовное дело завели из-за невыплаты зарплаты нижегородским работникам

В Воротынском районе Нижегородской области расследуют уголовное дело о невыплате зарплаты работнику строительной фирмы. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Инициатором разбирательства стала прокуратура: по итогам проверки материалы в соответствии со статьёй 37 УПК РФ передали в следственные органы. На их основании следователь Сергачского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону возбудил дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ — речь идёт о полной невыплате заработной платы на протяжении более чем двух месяцев.
Как полагает следствие, организация, занимающаяся возведением жилых и нежилых зданий, задолжала сотруднику свыше 100 тысяч рублей. При этом у работодателя имелись необходимые средства: поступающую прибыль он направлял на второстепенные хозяйственные расходы, игнорируя обязательства перед работником.
Следователи СК России намерены предпринять все необходимые действия, чтобы добиться полного погашения долга перед пострадавшим сотрудником.
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