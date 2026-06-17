Уголовное дело завели из-за невыплаты зарплаты нижегородским работникам

Инициатором разбирательства стала прокуратура: по итогам проверки материалы в соответствии со статьёй 37 УПК РФ передали в следственные органы. На их основании следователь Сергачского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону возбудил дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ — речь идёт о полной невыплате заработной платы на протяжении более чем двух месяцев.