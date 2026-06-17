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Экс-бухгалтер ГАПОУ ВМЭТ получила срок за повышение себе зарплаты на 8 млн рублей

Светлоярский районный суд Волгоградской области признал виновной в крупном мошенничестве бывшего бухгалтера.

Светлоярский районный суд Волгоградской области признал виновной в крупном мошенничестве бывшего бухгалтера ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» (ВМЭТ). Женщина начисляла сама себе повышенную зарплату, похитив таким образом за три года 8 миллионов рублей.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 56-летнюю подсудимую приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Удовлетворены исковые требования прокуратуры района о взыскании с нее ущерба, нанесенного ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум».

Следствием и судом установлено, что бухгалтер в период 2019—2022 годов при помощи вверенных ей электронных цифровых подписей директора и главного бухгалтера техникума составляла фиктивные платежные документы, завышая себе размер заработной платы.

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