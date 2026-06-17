Экс-бухгалтер ГАПОУ ВМЭТ получила срок за повышение себе зарплаты на 8 млн рублей

Светлоярский районный суд Волгоградской области признал виновной в крупном мошенничестве бывшего бухгалтера ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» (ВМЭТ). Женщина начисляла сама себе повышенную зарплату, похитив таким образом за три года 8 миллионов рублей.