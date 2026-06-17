В Ростове задержали высокопоставленного следователя

Напомним, ранее «КП — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Донской столице задержали руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива. Их подозревают в хищении денег вкладчиков. По предварительным данным, от мошеннических действий пострадали несколько сотен человек, а общий ущерб превысил 60 миллионов рублей.