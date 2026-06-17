Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове задержали высокопоставленного следователя

В Ростове сообщили о задержании высокопоставленного следователя.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали высокопоставленного следователя. Об этом пишет «Панорама».

Информацию подтвердил источник «КП-Ростов-на-Дону». С чем связано задержание сотрудника, пока неизвестно. Отметим, официальная информация о ситуации не поступала.

Напомним, ранее «КП — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Донской столице задержали руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива. Их подозревают в хищении денег вкладчиков. По предварительным данным, от мошеннических действий пострадали несколько сотен человек, а общий ущерб превысил 60 миллионов рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды.