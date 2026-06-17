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Очевидцы сообщают об эвакуации ТРК «Семь звезд» в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 17 июня, экстренно эвакуировали сотрудников и персонал торгово-развлекательного комплекса.

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 17 июня, экстренно эвакуировали сотрудников и персонал торгово-развлекательного комплекса «Семь звезд». После проверки помещений, сообщают очевидцы, людям разрешили вернуться в здание.

Отметим, что по информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в течение дня вызовов из ТРК, расположенного на площади Дзержинского, на пульт диспетчера не поступало. При этом горожане сообщают, что во время эвакуации чувствовали запах дыма.

Уточнить причину происшествия в торговом центре у администрации не удалось — по указанному на официальном сайте ТРК номеру телефона никто не ответил.

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