Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА на автобус с детьми в Брянской области

Юрий Шалабаев пожелал сил родственникам пострадавших и погибшей при атаке ВСУ на автобус с детьми под Брянском. Словами поддержки глава Нижнего Новгорода поделился в своих соцсетях.
Ранее стало известно, что в результате атаки на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии погибла супруга тренера. Женщина сопровождала ребят из Гомеля в Геленджик.
Всего в автобусе находилось 44 человека, из них 28 детей. Ранения получили семь человек, среди которых пятеро детей. Один из пострадавших несовершеннолетних находится в реанимации.
«Мы с болью смотрим на фото разбитого автобуса, молимся о выздоровлении всех пострадавших и желаем сил пережить утрату семье погибшей. С Гомелем и всей Беларусью нас связывают давние отношения, основанные на братстве, взаимном уважении и поддержке. Как и всегда — Нижний Новгород с вами», — пишет Юрий Шалабаев.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что у пары, погибшей во время атаки БПЛА во Владимирской области, остались еще дети.