Воронежец лишился 2,5 млн рублей после предложения о заработке на бирже

Кроме того, потерпевший под залог квартиры взял кредит на 2,5 млн руб в банке и передал их курьеру на улице Торпедо. Когда от инвестиций дохода не получил, а «брокеры» исчезли, мужчина осознал, что стал жертвой обмана.