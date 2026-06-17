Молодёжь и подростки избивали и грабили волжан

Несколько жителей города Волжского обратились в полицию с жалобами на группу молодёжи — парни избивали и грабили случайных прохожих.
Так, в мае они в одном из микрорайонов заметили мужчину, который расклеивал объявления. Компания окружила потерпевшего, потребовала показать содержимое сумки и отдать им все имеющиеся при себе деньги. Мужчина не стал рисковать жизнью и здоровьем и отдал им наличные.
«Также следствием установлена причастность троих фигурантов к преступлению, совершенному в июне. Ночью они напали на молодого человека, избили его и отняли деньги. Затем, воспользовавшись банковским приложением в его мобильном телефоне, перевели на свой счёт часть имевшихся денег. Ущерб составил 35 тысяч рублей», — сообщает представитель волгоградского Следкома Ирина Багрова.
В настоящее время двое совершеннолетних участников банды и трое их сообщников-подростков задержаны. Их подозревают в разбойных нападениях и грабеже.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как жестокая банда расправлялась со своими жертвами медицинским жгутом. Главарь был хорошим психологом и разрабатывал сложные схемы.