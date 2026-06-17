Молодёжь и подростки избивали и грабили волжан

Так, в мае они в одном из микрорайонов заметили мужчину, который расклеивал объявления. Компания окружила потерпевшего, потребовала показать содержимое сумки и отдать им все имеющиеся при себе деньги. Мужчина не стал рисковать жизнью и здоровьем и отдал им наличные.