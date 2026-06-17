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Из-за схода селя закрыто движение по дороге «Хасавюрт — Тлох» в Дагестане

В Гумбетовском районе Дагестана из-за схода селевого потока временно перекрыто движение на участке трассы «Хасавюрт — Тлох». Сель сошел на 107-м километре, дорожные службы уже приступили к расчистке дороги от грязи и камней.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Движение на участке трассы «Хасавюрт — Тлох» в Гумбетовском районе Дагестана временно закрыто из-за схода селевого потока. Об этом сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».

Сель перекрыл движение на 107-м километре трассы. Дорожные службы уже работают на месте, расчищают дорогу от грязи и камней.

О сроках восстановления движения не сообщается. Автомобилистов просят учитывать временные ограничения, воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности выбирать объездные маршруты. Об открытии проезда будет объявлено дополнительно.

Накануне ночью в Табасаранском районе Дагестана из-за сильных ливней и резкого подъема уровня воды в реке Рубас произошло обрушение автомобильного моста на трассе «ФАД “Кавказ — Сиртич — Татиль”.

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