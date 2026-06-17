Из-за схода селя закрыто движение по дороге «Хасавюрт — Тлох» в Дагестане

Движение на участке трассы «Хасавюрт — Тлох» в Гумбетовском районе Дагестана временно закрыто из-за схода селевого потока. Об этом сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».
Сель перекрыл движение на 107-м километре трассы. Дорожные службы уже работают на месте, расчищают дорогу от грязи и камней.
О сроках восстановления движения не сообщается. Автомобилистов просят учитывать временные ограничения, воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности выбирать объездные маршруты. Об открытии проезда будет объявлено дополнительно.
Накануне ночью в Табасаранском районе Дагестана из-за сильных ливней и резкого подъема уровня воды в реке Рубас произошло обрушение автомобильного моста на трассе «ФАД “Кавказ — Сиртич — Татиль”.