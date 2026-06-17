Юрий Шалабаев прокомментировал атаку ВСУ по автобусу с детьми

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал в своем макс-канале террористическую атаку украинских БПЛА по автобусу с детьми, произошедшую в среду, 17 июня, в Брянской области.
«Потрясен новостью из Брянской области, где ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из нашего города-побратима Гомеля. Ребята ехали отдыхать в Геленджик в сопровождении взрослых. И логично, что дальше должна была быть радость от прибытия на место, многих дней купания в море, каникул в окружении сверстников… Но вместо этого мы с болью смотрим на фото разбитого автобуса, молимся о выздоровлении всех пострадавших и желаем сил пережить утрату семье погибшей», — написал Шалабаев.
Глава города напомнил, что у Нижнего Новгорода давние отношения с Гомелем и Республикой Беларусь, основанные на братстве, взаимном уважении и поддержке.
«Как и всегда — Нижний Новгород с вами. Нет оправдания и прощения тем, кто воюет с детьми!», — подытожил Юрий Шалабаев.
Напомним, что режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области.