Юрий Шалабаев прокомментировал атаку ВСУ по автобусу с детьми

«Потрясен новостью из Брянской области, где ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из нашего города-побратима Гомеля. Ребята ехали отдыхать в Геленджик в сопровождении взрослых. И логично, что дальше должна была быть радость от прибытия на место, многих дней купания в море, каникул в окружении сверстников… Но вместо этого мы с болью смотрим на фото разбитого автобуса, молимся о выздоровлении всех пострадавших и желаем сил пережить утрату семье погибшей», — написал Шалабаев.