Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал буйного волгоградца, изувечившего потенциальную тещу

37-летний скандалист в ходе ссоры с пенсионеркой избил ее до переломов.

В областном центре суд отправил под стражу 37-летнего ранее судимого мужчину, который изувечил мать своей сожительницы. Подробностями дела поделились в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Следователи выяснили, что в первых числах июня подозреваемый по имени Сергей поскандалил с матерью своей сожительницей в доме на улице Бехтерева. При этом, стражи порядка считают, что фигурант умышленно бросился на 61-летнюю оппонентку с кулаками и ногами. В результате нападения пенсионерка была госпитализирована с множественными травмами, среди которых переломы ребер и нижней челюсти, ранения уха и шеи, а также множественные ушибы на лице, груди и конечностях.

Рассмотрев все материалы уголовного дела, суд отправил агрессора под стражу до 15 августа — на время следствия.

Тем временем в областном центре блогер Алексей Ульянов, обвиняемый в вымогательстве, не оставляет попыток выйти из СИЗО.