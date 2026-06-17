Суд арестовал буйного волгоградца, изувечившего потенциальную тещу

Следователи выяснили, что в первых числах июня подозреваемый по имени Сергей поскандалил с матерью своей сожительницей в доме на улице Бехтерева. При этом, стражи порядка считают, что фигурант умышленно бросился на 61-летнюю оппонентку с кулаками и ногами. В результате нападения пенсионерка была госпитализирована с множественными травмами, среди которых переломы ребер и нижней челюсти, ранения уха и шеи, а также множественные ушибы на лице, груди и конечностях.