Суд арестовал буйного волгоградца, изувечившего потенциальную тещу

В областном центре суд отправил под стражу 37-летнего ранее судимого мужчину, который изувечил мать своей сожительницы. Подробностями дела поделились в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Следователи выяснили, что в первых числах июня подозреваемый по имени Сергей поскандалил с матерью своей сожительницей в доме на улице Бехтерева. При этом, стражи порядка считают, что фигурант умышленно бросился на 61-летнюю оппонентку с кулаками и ногами. В результате нападения пенсионерка была госпитализирована с множественными травмами, среди которых переломы ребер и нижней челюсти, ранения уха и шеи, а также множественные ушибы на лице, груди и конечностях.
Рассмотрев все материалы уголовного дела, суд отправил агрессора под стражу до 15 августа — на время следствия.
Тем временем в областном центре блогер Алексей Ульянов, обвиняемый в вымогательстве, не оставляет попыток выйти из СИЗО.