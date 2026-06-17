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70-летняя пассажирка легковушки погибла в ДТП с грузовиком в Павловском округе

Водителя и 11-летнего мальчика, тоже находившегося в машине, с травмами госпитализировали в больницу.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 17 июня, в Павловском округе в смертельном ДТП погибла пассажирка легковушки и пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Днем на участке трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород произошла серьезная авария с двумя автомобилями. 55-летний автомобилист за рулем грузовика FAW J6, поворачивая на перекрестке, потерял управление, из-за чего выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 70-летнего мужчины.

В результате ДТП 71-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Водителя ВАЗ-21074 и 11-летнего мальчика, тоже находившегося в машине, с травмами госпитализировали в ГБУЗ НО «Окский межрайонный медицинский центр».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что автомобилиста с травмами госпитализировали в больницу после ДТП с грузовиком.