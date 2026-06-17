70-летняя пассажирка легковушки погибла в ДТП с грузовиком в Павловском округе

Днем на участке трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород произошла серьезная авария с двумя автомобилями. 55-летний автомобилист за рулем грузовика FAW J6, поворачивая на перекрестке, потерял управление, из-за чего выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 70-летнего мужчины.