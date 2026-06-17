СК раскрыл дело об избиении прохожего до смерти в центре Москвы в 2009 году

Следователи завершили расследование уголовного дела 2009 года против иностранца, которого заочно обвинили в избиении гражданина до смерти в Москве. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по столице.
По информации ведомства, инцидент произошел вблизи ночного клуба на улице Фридриха Энгельса 23 августа 2009 года. Фигурант избил мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
Сотрудники СК возобновили работы по раскрытию преступления. В результате следователи установили личность злоумышленника. Ему заочно предъявили обвинение, заочно арестовали и объявили в международный розыск. Уголовное дело передали для направления в суд, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее Раменский городской суд назначил наказание мужчине, который убил своего знакомого в 2009 году, чтобы не возвращать ему часть долга, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области. Мужчина взял миллион рублей в долг у своего знакомого. Впоследствии фигурант отдал ему 400 тысяч. Затем злоумышленник решил избавиться от знакомого, чтобы не возвращать оставшуюся часть денег.