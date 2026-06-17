СК раскрыл дело об избиении прохожего до смерти в центре Москвы в 2009 году

Ранее Раменский городской суд назначил наказание мужчине, который убил своего знакомого в 2009 году, чтобы не возвращать ему часть долга, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области. Мужчина взял миллион рублей в долг у своего знакомого. Впоследствии фигурант отдал ему 400 тысяч. Затем злоумышленник решил избавиться от знакомого, чтобы не возвращать оставшуюся часть денег.