Женщина жестоко убила 5-летнюю девочку, приревновав мужа

Пятилетнюю девочку жестоко убила соседка, заподозрившая мужа в связи с её матерью. Тело ребёнка нашли завёрнутым в одеяло и спрятанным внутри дивана. Преступление произошло в индийском Джайпуре, в районе Хармада. Об этом пишет The Times of India.
30-летняя Гудиа Деви действовала хладнокровно и обдуманно. По версии полиции, она несколько дней вынашивала план. Женщина ревновала мужа к соседке из-за предполагаемой измены, а незадолго до трагедии они поссорились. Наказать соперницу она решила через её дочь.
В субботу, 13 июня, малышка по обыкновению зашла в гости поиграть с её детьми. Гудиа заманила ребёнка в дом, сняла с девочки одежду и задушила, зажав рот. Затем завернула тело в одеяло и сунула в диван. Ночью она намеревалась вывезти его в лес и спрятать там.
Отец девочки утром ушёл на работу, а около часа дня жена сообщила ему об исчезновении дочери. Родные и соседи прочёсывали округу, затем подключилась полиция. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как девочка зашла к соседке и не вышла. При обыске тело удалось найти.
Гудиу Деви арестовали в понедельник — меньше чем за двое суток после преступления. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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