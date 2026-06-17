Женщина жестоко убила 5-летнюю девочку, приревновав мужа

В субботу, 13 июня, малышка по обыкновению зашла в гости поиграть с её детьми. Гудиа заманила ребёнка в дом, сняла с девочки одежду и задушила, зажав рот. Затем завернула тело в одеяло и сунула в диван. Ночью она намеревалась вывезти его в лес и спрятать там.