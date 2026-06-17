Врио губернатора Брянской области навестил пострадавших при ударе ВСУ по автобусу

Глава региона посетил пострадавших в больнице, отметив их испуг после пережитого. Он также выразил поддержку отцу одного из раненых и сообщил, что мать ребёнка, находящегося в реанимации, также была в автобусе. Для оказания специализированной помощи ожидается прибытие группы экспертов из Центра медицины катастроф.