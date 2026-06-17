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Подсудимым по делу об убийстве мальчика в Черняховске продлили содержание в СИЗО

Завершить рассмотрение дела планируют к концу августа.

Сергею и Анастасии Гамма продлили содержание в СИЗО на два месяца. Об этом стало известно 17 июня на очередном заседании суда по делу об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске.

На заседании продолжили рассматривать видеозапись из пункта выдачи заказов, где работала Анастасия Гамма. После изучения записи гособвинение огласило результаты лингвистической экспертизы — анализировались слова, сказанные в видеофрагментах. Анастасия Гамма выразила несогласие с экспертизой.

Затем заседание перевели в закрытый режим из-за несогласия Сергея и Анастасии Гаммы раскрывать личные переписки в присутствии иных лиц в зале.

После закрытого заседания судья огласил, что содержание Сергея и Анастасии Гамма в СИЗО продлевается на два месяца — до 27 августа. В этот срок планируется завершить рассмотрение дела.

«Подсудимому Сергею Гамме, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125, п. “б” ч. 2 ст. 111, пп. “а”, “г”, “е” ч. 2 ст. 117 и п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ, продлить содержание в СИЗО на два месяца, до 27 августа 2026 года.

Подсудимой Анастасии Гамме, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125, ст. 156 и пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ, продлить содержание в СИЗО на два месяца, до 27 августа 2026 года", — постановил судья.

Следующее заседание по делу назначено на 7 июля.