В США полицейские застрелили годовалого малыша при попытке задержать его мать

Всё началось с вызова в магазин Walmart, где, по предварительным данным, произошла кража подгузников. Прибывшие на парковку стражи порядка заметили двух женщин с малышом, которые как раз садились в машину. Мальчик в этот момент находился на руках у матери, сидевшей на переднем пассажирском сиденье.