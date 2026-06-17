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Более 20 килограммов нефрита нашли в багаже россиянина в аэропорту Толмачево

Таможенники аэропорта Толмачево в Новосибирске обнаружили в чемодане направлявшегося в ОАЭ россиянина более 20 килограммов нефрита. Об этом в среду, 17 июня, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Таможенники аэропорта Толмачево в Новосибирске обнаружили в чемодане направлявшегося в ОАЭ россиянина более 20 килограммов нефрита. Об этом в среду, 17 июня, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Мужчина заявил сотрудникам ФТС, что не знал о содержимом багажа, так как получил его от знакомого, который не хотел платить за перевес. Однако экспертиза подтвердила, что обнаруженные предметы являются необработанным нефритом. Он относится к видам минерального сырья, вывоз которого в качестве товара для личного пользования запрещен.

В отношении россиянина возбудили административное дело. Нарушителю грозит штраф с возможной конфискацией камней, передает Telegram-канал службы.

Ранее мужчина пытался вывезти из России в Великобританию фрагмент крупного метеорита Алетай. Стоимость такого фрагмента составляет порядка 323 миллионов рублей. Груз весом более 2,5 тонны хотели доставить за рубеж на фуре. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчиной, отправившим груз, по данным СМИ, оказался бизнесмен Алексей Воронецкий.

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