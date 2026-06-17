Более 20 килограммов нефрита нашли в багаже россиянина в аэропорту Толмачево

Мужчина заявил сотрудникам ФТС, что не знал о содержимом багажа, так как получил его от знакомого, который не хотел платить за перевес. Однако экспертиза подтвердила, что обнаруженные предметы являются необработанным нефритом. Он относится к видам минерального сырья, вывоз которого в качестве товара для личного пользования запрещен.