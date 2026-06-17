Сель в Дагестане уничтожил беседку у частного дома, хозяева чудом не пострадали

Ранее в Табасаранском районе Дагестана рухнул автомобильный мост через реку Рубас. Причиной обрушения стали мощные ливни, бушевавшие с 14 по 15 июня, и последовавший за ними критический подъём уровня воды. Поток размыл фундамент, после чего обвалились левобережная опора и пролётное строение переправы на трассе «Федеральная автодорога “Кавказ” — Сиртич — Татиль». Дорожные службы уже действуют. Повреждённый участок оперативно оградили и полностью перекрыли движение.