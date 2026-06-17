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Сель в Дагестане уничтожил беседку у частного дома, хозяева чудом не пострадали

Селевой поток, сошедший после мощного ливня, снёс беседку на территории частного домовладения в дагестанском селе Гимры. Хозяевам удалось чудом избежать травм.

Источник: Life.ru

Селевой поток в Дагестане разрушил постройку и перекрыл дороги. Видео © Telegram / Блог Дагестана / новости.

Удар стихии пришёлся на Унцукульский и Гумбетовский районы. Из-за сошедших селевых масс движение оказалось перекрыто сразу на нескольких важных дорогах. По информации Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода задержится в республике ещё на двое суток, вплоть до конца 19 июня.

Ранее в Табасаранском районе Дагестана рухнул автомобильный мост через реку Рубас. Причиной обрушения стали мощные ливни, бушевавшие с 14 по 15 июня, и последовавший за ними критический подъём уровня воды. Поток размыл фундамент, после чего обвалились левобережная опора и пролётное строение переправы на трассе «Федеральная автодорога “Кавказ” — Сиртич — Татиль». Дорожные службы уже действуют. Повреждённый участок оперативно оградили и полностью перекрыли движение.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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