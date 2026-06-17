Двое детей находятся в реанимации после удара ВСУ по автобусу под Брянском

«Двое детей находятся в реанимации», — сказала Маркина.
По её словам, дети получили осколочные ранения и переломы конечностей, а также травматический шок первой степени. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.
Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавшей в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группа женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей, а СК возбудил дело о теракте.
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