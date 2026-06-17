Покушение на Ельцина, суды с МВД и тюрьма: чем был известен экс-депутат Шашурин

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин, которого обвиняли в покушении на первого президента России Бориса Ельцина, умер в Казани. Мужчина долго боролся с онкологией. В начале 90-х его судили за мошенничество и ряд других преступлений, но в тюрьму он не попал. После этого он стал депутатом Госдумы и избирался на пост главы Татарстана, а затем снова попал под следствие за мошенничество и клевету. Одно из заявлений против него подал глава МВД Татарстана. Чем еще запомнился одиозный депутат — в материале «Вечерней Москвы».