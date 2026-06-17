Покушение на Ельцина, суды с МВД и тюрьма: чем был известен экс-депутат Шашурин

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин, которого обвиняли в покушении на первого президента России Бориса Ельцина, умер в Казани. Мужчина долго боролся с онкологией. В начале 90-х его судили за мошенничество и ряд других преступлений, но в тюрьму он не попал. После этого он стал депутатом Госдумы и избирался на пост главы Татарстана, а затем снова попал под следствие за мошенничество и клевету. Одно из заявлений против него подал глава МВД Татарстана. Чем еще запомнился одиозный депутат — в материале «Вечерней Москвы».
Обвинение в покушении на Ельцина.
Сергей Шашурин родился в 1957 году в татарском поселке Нижние Вязовые. После школы окончил Казанский инженерно‑строительный институт, в начале карьеры работал снабженцем и строителем. Был трижды судим за хулиганство, вымогательство и сопротивление сотрудникам милиции: молодой человек подрался со студентами, а когда его пришли задерживать, избил силовиков. Ни за одно из этих преступлений он не попал в тюрьму, отделавшись лишь штрафами и небольшим условным сроком.
В 1990 году Шашурин стал одним из учредителей ассоциации социально‑экономического развития Казани «Тан». Позднее он возглавил эту организацию.
В начале 1992 года Шашурин вступил в партию «Свободная Россия». А в сентябре того же года его задержали в Москве и отправили в СИЗО «Лефортово». На начальном этапе расследования ему предъявили обвинения в подготовке покушения на первого президента России Бориса Ельцина, в хищении государственного имущества и получении в банке двух миллиардов рублей по поддельным документам. Подробности этих дел долгое время не раскрывались, а затем уголовное производство и вовсе закрыли. Шашурина отпустили из следственного изолятора.
На свободе мужчина пробыл недолго. По данным «Коммерсанта», в сентябре 1993 года его задержали в московской гостинице «Узкое» по поручению прокуратуры Татарстана. На этот раз мужчину обвинили в воровстве более чем 700 грузовиков КамАЗ у ассоциации «Тан», которую он по-прежнему возглавлял. Сам Шашурин утверждал, что транспортные средства украла другая компания, а он обратился в полицию, но дело «повернули» против него самого.
Во время одного из допросов мужчина даже набросился с кулаками на следователя, обвинив его в коррупции и сговоре с «настоящими ворами». После этого в отношении Шашурина возбудили еще одно уголовное дело о покушении на убийство, позднее его переквалифицировали на сопротивление представителю власти.
Депутат в СИЗО.
В 1995 году в деле Шашурина случился новый поворот. Находясь в СИЗО, мужчина с помощью родственников решил баллотироваться на пост депутата Госсовета Татарстана, набрал нужное количество голосов и получил мандат. Но даже после этого его не стали отпускать из следственного изолятора.
Через несколько месяцев состоялся суд над новоиспеченным депутатом. Шашурина признали виновным только в сопротивлении представителю власти и приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы. Но так как к тому моменту мужчина пробыл в СИЗО почти два года, суд счел наказание отбытым. Шашурин наконец вышел на свободу.
Вскоре после освобождения Шашурин стал депутатом Государственной думы и вошел в комитет по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. В 1999 году его снова избрали в нижнюю палату парламента, где он вскоре занял пост зампредседателя комитета Госдумы по экологии. В 2001-м Шашурину присвоили воинское звание прапорщика. В том же году он решил баллотировался на пост главы Татарстана, но набрал всего 5,78 процента голосов.
В 2003 году Шашурин снова баллотировался в Госдуму, но на этот раз его не стали регистрировать в качестве кандидата. Поводом стали подозрения в подкупе избирателей. На суде обвинители не смогли объяснить, как именно произошел подкуп, но суд все равно решил не допускать Шашурина до выборов.
Первый приговор Шашурина.
В марте 2004 года Шашурин снова оказался под следствием, его задержали в Москве и этапировали в СИЗО в Казань. На этот раз мужчину обвинили в мошенничестве на три миллиона рублей. По версии следствия, ассоциация «Тан» под руководством бывшего депутата получила продукцию в счет чужого долга, но так и не расплатилась с кредиторами. Преступление было совершено еще в 1996—1997 годах.
После этого Шашурин пожаловался в Верховный суд на свое якобы незаконное задержание. Затем он обвинил главу МВД Татарстана Асгата Сафарова и его заместителей в организации заказных убийств, коррупции и фальсификации улик. В итоге правоохранители обратились в прокуратуру, и в отношении Шашурина возбудили новое уголовное дело — о клевете.
В феврале 2005 года Шашурина признали виновным в клевете и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В августе 2005-го его приговорили еще к 7,5 года лишения свободы за мошенничество. Затем экс-депутат обжаловал второй приговор в Верховном суде, и наказание сократили до 4,5 года в колонии-поселении. А в мае 2006 года Верховный суд отменил приговор за клевету, а общий срок в колонии-поселении сократили до двух лет и восьми месяцев.
За решеткой Шашурин неоднократно обжаловал свой приговор, но полного снятия обвинений не добился. В 2007 году он вышел на свободу.
Жизнь и смерть после тюрьмы.
После освобождения Шашурин ушел из политики и занялся бизнесом. По данным портала Rusprofile, в 2008 году бывший депутат зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и учредил несколько коммерческих организаций. Из них самой успешной была компания «Интерконтиненталь», производившая изделия из дерева и проработавшая 12 лет. Также у него были строительная фирма и инвестиционный фонд, которые быстро разорились.
В 2021 году Шашурин вновь оказался в центре скандала. Он заявил в полицию о пропаже 182 миллионов долларов со своего банковского счета. По словам экс-депутата, он открыл валютный счет и разместил на нем указанную сумму в 2020 году. Позднее представители банка заявили, что такого счета не существует. Дальнейшая судьба заявления осталась неизвестна.
Дело экс-депутата Юрия Напсо: увольнение за прогулы, обвинения в изнасиловании и конфискация имущества.
16 июня 2026 года Сергей Шашурин скончался. Родственники не стали раскрывать причину его смерти, но отметили, что он долгое время боролся с онкологией.
— Его не стало. Прощание состоится 18 июня на Арском кладбище в Казани, — подтвердил бывший коллега Шашурина.
Осенью 2025 года под следствие попал депутат Анатолий Вороновский. Госдума лишила его неприкосновенности из-за обвинений в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Депутат может быть связан с махинациями в Краснодарском крае. Сам Вороновский заявил, что не понимает, в чем его обвиняют, и готов сотрудничать со следствием.