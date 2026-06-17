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Катер сгорел в нижегородском яхт-клубе

Официальной информации от МЧС еще не было.

Катер сгорел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Ni Mash.

Катер находился в местном яхт-клубе. Пострадавших из-за пожара, по словам очевидцев, нет. Однако официальной информации от МЧС еще не было. Кадры с места происшествия свидетельствую, что на месте происшествия работали пожарные.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли мужчину из горящего дома в Нижегородской области.

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