Песков: Ответ на удар по автобусу с детьми — это продолжение СВО

По словам Пескова, Следственный комитет уже ведёт расследование, чтобы выяснить, откуда прилетел дрон. Он также заявил, что ещё до начала следствия ясно: это была спланированная атака. Операторы беспилотников прекрасно видят, что уничтожают. Песков подчеркнул, что целью был не военный объект, а автобус с мирными людьми, в том числе с детьми.