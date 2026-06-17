Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус, находятся в реанимации

Двое детей, пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области, находятся в реанимации. Об этом в среду, 17 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в ходе посещения детской областной больницы.

Двое детей, пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области, находятся в реанимации. Об этом в среду, 17 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в ходе посещения детской областной больницы.

— Двое детей находятся в реанимации. Это не значит, что их жизни что-то угрожает, просто травмы чуть тяжелее, чем у остальных, — приводит слова Ковальчука РИА Новости.

Как сообщила ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, дети получили осколочные ранения в результате атаки украинской армии.

Украинские войска нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области 17 июня. В результате атаки погибла женщина, которая сопровождала спортсменов, и еще восемь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше