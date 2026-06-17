Двое детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус, находятся в реанимации

Украинские войска нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области 17 июня. В результате атаки погибла женщина, которая сопровождала спортсменов, и еще восемь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».