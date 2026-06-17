Двое детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус, находятся в реанимации

Двое детей, пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области, находятся в реанимации. Об этом в среду, 17 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в ходе посещения детской областной больницы.
— Двое детей находятся в реанимации. Это не значит, что их жизни что-то угрожает, просто травмы чуть тяжелее, чем у остальных, — приводит слова Ковальчука РИА Новости.
Как сообщила ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, дети получили осколочные ранения в результате атаки украинской армии.
Украинские войска нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области 17 июня. В результате атаки погибла женщина, которая сопровождала спортсменов, и еще восемь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».