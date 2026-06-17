Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

В Московской области при заходе на посадку разбился легкомоторный самолет, в результате случившегося погибли два человека. Об этом в среду, 17 июня, сообщил Пятый канал со ссылкой на осведомленный источник.
— Крушение произошло в Сергиево-Посадском городском округе при заходе самолета на посадку, — передает телеканал.
В тот же день в американском штате Техас самолет потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту Ларедо. Судно приземлилось на бок, в результате чего один человек погиб, а пять выживших госпитализировали. Спасатели вытащили их из самолета, разбив в нем окна.
15 июня стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. По данным журналистов, в результате случившегося погибли восемь членов экипажа.