Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли двое

Ранее KP.RU сообщил, что в Подмосковье 13 декабря 2025 года разбился легкомоторный самолет. Инцидент произошел в трех километрах от аэродрома «Новинки». При взлете самолет упал, пострадали два человека, один из которых получил травмы. На место были оперативно направлены спасательные службы.