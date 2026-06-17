В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет

Ранее Росавиация сообщила о введении с 20 июня временных ограничений на полеты легких и сверхлегких самолетов над воздушным пространством Москвы, большей частью Московской области, а также отдельными районами Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Ограничения не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации. Согласно Воздушному кодексу, к легким судам относятся ВС с массой до 5,7 т, к сверхлегким — с массой не более 495 кг.