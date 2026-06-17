В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья на аэродроме Вихрево, соответствующее сообщение поступило подмосковному МЧС, передает пресс-служба ведомства. СК сообщил о гибели двух человек.
«Привлекаемые силы и средства: 20 человек, 7 единиц техники, из них от МЧС России — 6 человек, 2 единицы техники», — говорится в сообщении.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета. «На место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов», — говорится в сообщении ведомства.
РБК обратился за комментарием в МЧС, Минздрав и СК.
Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом).
В ведомстве подтвердили, что вблизи посадочной площадки Вихрево потерпел крушение легкомоторный самолет. «Количество пострадавших выясняется. Предварительно два человека погибли», — говорится в сообщении.
Росавиация сообщила, что в Подмосковье упал частный легкий самолет Zlin-Z42. Агентство классифицировало инцидент с самолетом как катастрофу. «Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах также сообщает о гибели двух находившихся на борту человек. «При заходе на посадку самолет Zlin-42 в конце посадочной полосы сделал маневр и резко спикировал вниз», — сказал собеседник агентства, уточнив, что погибли пилот и пассажир, который был владельцем судна. По данным источника, причиной могла стать ошибка пилотирования.
Собеседник ТАСС также уточнил, что в результате крушения самолета погиб заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин. «По предварительной информации, он был пассажиром», — сообщил источник.
Zlin 42 — чехословацкий двухместный учебно-тренировочный и спортивный самолет. Он оснащен поршневым двигателем мощностью 180 л.с., имеет размах крыла 8,6 м и максимальную скорость около 315 км/ч. Масса пустого самолета составляет 630 кг, а взлетная — 920 кг.
Ранее Росавиация сообщила о введении с 20 июня временных ограничений на полеты легких и сверхлегких самолетов над воздушным пространством Москвы, большей частью Московской области, а также отдельными районами Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Ограничения не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации. Согласно Воздушному кодексу, к легким судам относятся ВС с массой до 5,7 т, к сверхлегким — с массой не более 495 кг.