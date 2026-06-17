Украинскому пилоту продлили срок содержания под стражей по второму уголовному делу

Как ранее сообщал «Ъ», о задержании 68-летнего Александра Морозова и 43-летнего Дмитрия Шиманского ФСБ сообщила 6 июня 2023 года. По данным следствия, в начале 2023 года оба вступили в группу малой авиации, сформированную по приказу начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, планировавшего с помощью нового формирования совершать теракты на территории России. По его замыслу, летчики должны были доставлять оружие и взрывчатку агентам ВСУ из числа россиян, а также подвергать бомбежкам выборочные цели на территории РФ.