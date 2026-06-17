Украинскому пилоту продлили срок содержания под стражей по второму уголовному делу

Как стало известно «Ъ», Басманный районный суд Москвы 17 июля продлил по ходатайству следствия срок содержания под стражей пилоту малой авиации ВСУ Дмитрию Шиманскому.
Защита назвала это ходатайство необоснованным и отметила, что с марта 2026 года следственные действия фактически не проводятся. «Это не следствие, а имитация бурной деятельности», — заявил один из адвокатов Шиманского.
Дмитрию Шиманскому инкриминируют создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ), похищение человека организованной группой (п. «а», ч. 3 ст. 126 УК РФ), незаконный оборот огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ), незаконный оборот взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ) и незаконной пересечение границы России организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Фабула обвинения пока неизвестна.
В марте 2025 года Дмитрий Шиманский получил 26 лет колонии по приговору 2-го Западного окружного суда. Вместе с ним по делу проходил еще один пилот ВСУ Александр Морозов, ему дали 22 года.
Как ранее сообщал «Ъ», о задержании 68-летнего Александра Морозова и 43-летнего Дмитрия Шиманского ФСБ сообщила 6 июня 2023 года. По данным следствия, в начале 2023 года оба вступили в группу малой авиации, сформированную по приказу начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, планировавшего с помощью нового формирования совершать теракты на территории России. По его замыслу, летчики должны были доставлять оружие и взрывчатку агентам ВСУ из числа россиян, а также подвергать бомбежкам выборочные цели на территории РФ.
Защита пыталась добиться признания фигурантов военнопленными, но безуспешно.