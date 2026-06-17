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Мужчина ворвался с оружием в храм в Екатеринбурге, но увидел завхоза и сбежал

Мужчина с пистолетом прошел в храм Иннокентия Московского в центре Екатеринбурга и угрожал оружием прихожанам и сотрудникам. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в Е1.

Мужчина с пистолетом прошел в храм Иннокентия Московского в центре Екатеринбурга и угрожал оружием прихожанам и сотрудникам. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в Е1.

— Мы сделали все, как полагается, у нас заявление приняли. Есть же разные люди, которые по-разному себя ведут. Место публичное, зайти может абсолютно любой человек. Надеюсь, полиция разберется, — рассказал настоятель храма отец Илья.

Возбуждено дело по статье о хулиганстве. Полицейские выяснили, что пистолет был пневматическим, передает портал.

Как рассказали в Telegram-канале храма, «недоброжелатель» угрожал окружающим до тех пор, пока не заметил «опытного завхоза». В этот момент он вспомнил о «важных делах» и ушел.

Ранее в Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на священника Анатолия Склярова в Казанском кафедральном соборе. По данным следствия, нападавшим оказался 37-летний местный житель. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. СК возбудил уголовное дело, в ближайшее время решится вопрос об избрании мужчине меры пресечения.