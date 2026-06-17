Заслуженный лётчик-испытатель Пётр Тутакин погиб во время авиакатастрофы в Московской области

Провел испытания на дозаправку в воздухе МиГ-31 как ведущий летчик и Су-33 (Су-27К). Инструктор центра подготовки лётчиков-испытателей.
Сегодня он скончался во время крушения самолёта на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе.
Также на борту находился владелец воздушного судна Алексей Н. Предварительной причиной трагедии стала ошибка пилотирования. Кто именно был за штурвалом, пока информации нет.
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