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Дочери погибшей при атаке ВСУ на автобус не поверили в смерть матери

21-летние дочери-двойняшки погибшей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белорусский автобус Виктории Горошко не поверили в смерть матери. Об этом рассказал бывший муж погибшей. По его словам, он узнал о трагедии в социальных сетях.

21-летние дочери-двойняшки погибшей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белорусский автобус Виктории Горошко не поверили в смерть матери. Об этом рассказал бывший муж погибшей. По его словам, он узнал о трагедии в социальных сетях.

— Потом мне звонит кума, говорит: «А ты в курсе, что с Викой?». Она мне сказала, что Вика погибла. Я знал, что они с Алексеем собирались на отдых, но не думал, что они были в этом автобусе, — сказал мужчина.

Он уточнил, что дочери вместе с Викторией приезжали поздравить его с днем рождения пару дней назад. Мужчина отметил, что с бывшей супругой они поддерживали доброе общение, пишет RT.

В МИД Белоруссии заявили, что Минск расценивает соответствующую атаку ВСУ как очередной акт терроризма против мирного населения. В ведомстве также потребовали от украинской стороны исчерпывающих объяснений произошедшего.

Армия Украины нанесла удар БПЛА по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, еще семь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

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